Fitch Ratings о прибыли "Южного газового коридора"

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) закрытого акционерного общества "Южный газовый коридор" от транспортировки газа, по прогнозам Fitch Ratings, останется стабильной, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство.

"Сегмент транспортировки газа ЗАО "Южный газовый коридор" отличается высокой предсказуемостью доходов, поскольку они обеспечены долгосрочными соглашениями на транспортировку с механизмами индексации цен. Поставки газа по TANAP и TAP осуществляются на условиях "ship-or-pay", что практически исключает риск изменения объемов. Мы прогнозируем, что EBITDA от транспортировки газа останется стабильной в абсолютном выражении, а ее доля в общей EBITDA будет постепенно расти - до около 80% в 2027 году по сравнению с примерно 60% в 2024 году", - говорится в отчете Fitch.

Вместе с тем upstream-сегмент ЗАО "Южный газовый коридор" испытывает давление из-за постепенного снижения добычи на фоне естественного истощения месторождения "Шах Дениз". Кроме того, он зависит от цен на газ и нефть, поскольку значительная часть контрактных объемов газа привязана к котировкам сырьевых рынков.

"Мы прогнозируем, что EBITDA upstream-сегмента будет постепенно снижаться в 2025-2028 годах, а его доля в общей EBITDA будет уменьшаться по сравнению с примерно 40% в 2024 году. Это связано с ожидаемым падением добычи и прогнозируемым Fitch снижением цен Brent и TTF", - отметили специалисты агентства.

Аналитики Fitch подчеркивают, что рыночные позиции ЗАО "Южный газовый коридор" поддерживаются стремлением Европы к диверсификации источников газа и политической поддержкой крупных проектов, включая освобождение TAP от отдельных положений Газовой директивы ЕС. Кроме того, ЗАО "Южный газовый коридор" пользуется преимуществами доступа к растущему газовому рынку Турции. Пропускная способность TANAP и TAP может быть увеличена.