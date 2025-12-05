В Карабахе восстановление ведется по оригинальным проектам

Восстановительные и строительные работы в Карабахе ведутся на основе оригинальных архитектурных проектов, восстанавливаются исторические кварталы, а прошлое гармонично связывается с будущим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил адвокат Верховного суда Пакистана Мухаммад Сохаил Саджид в ходе панельной сессии III международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру" в Баку.

Он подчеркнул, что посетил Карабах в последние два года и стал свидетелем того, как эти территории были полностью разрушены оккупантами, а следы оккупации видны повсюду:

"Кроме того, многие территории заминированы и представляют угрозу для местного населения. В Карабахе разрушены исторические памятники, мечети и другие объекты культурного наследия".