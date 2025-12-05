Очередной сбой в работе Cloudflare

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами подключения в различных приложениях.

Как передает Day.Az, сбои связаны со сбоем в работе Cloudflare - ключевого элемента инфраструктуры интернета.

В компании подтвердили наличие "внутренних сбоев в работе сервисов" 5 декабря 2025 года.

В Азербайджане также наблюдались проблемы с подключением к некоторым сайтам и сервисам.

Платформа мониторинга состояния сервисов Downdetector также оказалась недоступной, что подтверждает серьезность проблемы.

