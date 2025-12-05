https://news.day.az/hitech/1800081.html Очередной сбой в работе Cloudflare Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами подключения в различных приложениях. Как передает Day.Az, сбои связаны со сбоем в работе Cloudflare - ключевого элемента инфраструктуры интернета. В компании подтвердили наличие "внутренних сбоев в работе сервисов" 5 декабря 2025 года.
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами подключения в различных приложениях.
Как передает Day.Az, сбои связаны со сбоем в работе Cloudflare - ключевого элемента инфраструктуры интернета.
В компании подтвердили наличие "внутренних сбоев в работе сервисов" 5 декабря 2025 года.
В Азербайджане также наблюдались проблемы с подключением к некоторым сайтам и сервисам.
Платформа мониторинга состояния сервисов Downdetector также оказалась недоступной, что подтверждает серьезность проблемы.
