MacBook Air 2020 года по-прежнему остается актуальной

Пользователи форума MacRumors обсудили перспективы MacBook Air на базе чипа M1 и пришли к выводу, что модель 2020 года по-прежнему остается актуальной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает iGuides.

Интерес к устройству обусловлен как сроками программной поддержки Apple, так и привлекательной стоимостью на вторичном рынке.

Поводом для дискуссии стал вопрос о целесообразности покупки MacBook Air M1 для ребенка и прогнозах по длительности обновлений системы. Энтузиасты отметили, что Apple традиционно выпускает macOS для компьютеров в течение семи лет с момента выхода устройств. Это позволяет рассчитывать на обновления вплоть до macOS 27-28. Некоторые пользователи сравнили потенциал чипа M1 с процессорами серии A, выполненными по аналогичному техпроцессу, и предположили, что срок поддержки может достигать восьми лет, то есть до macOS 29.

Основные сомнения вызвал базовый объем оперативной памяти - 8 ГБ, чего для ряда задач может быть недостаточно. Вместе с тем некоторые владельцы сообщили, что после отката на macOS Monterey производительность устройства заметно улучшается.

В целом участники обсуждения сошлись во мнении, что при текущей стоимости MacBook Air M1 способен оставаться востребованным минимум еще 2-3 года.