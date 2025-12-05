В Баку прошёл ИТ-форум Lenovo Day

В отеле JW Marriott Absheron Baku состоялся ИТ-форум Lenovo Day, посвящённый практическому применению искусственного интеллекта (ИИ), основным трендам в ИТ-индустрии и модернизации корпоративной инфраструктуры данных. Мероприятие объединило ИТ-директоров и руководителей бизнеса из ключевых отраслей.

Открывая мероприятие, Альнур Ермагамбетов, генеральный менеджер Lenovo в регионе EECA, подчеркнул стратегическую роль Азербайджана и региона в развитии экосистемы Lenovo, рассказал о финансовых итогах компании. В своем выступлении он отметил, что общая выручка Lenovo за предыдущий операционный квартал достигла исторического максимума в 20,5 млрд долларов США. При этом, доля доходов от бизнеса, связанного с искусственным интеллектом, составила 30% от общей выручки компании за отчетный квартал.

Руководитель Lenovo Global Technology в Азербайджане Расим Бахши подвёл итоги работы компании за 2025 год. По словам спикера, компания продолжает активно развивать локальное присутствие, наращивая число дистрибьюторов и партнеров в регионе, имеет четыре авторизованных сервисных центра, предоставляющих обслуживание по всему портфелю продукции.

Продолжением пленарного блока стали доклады Марко Поццони, директора по продажам систем хранения данных Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в регионе EMEA, и Ноама Россена, директора по инновационным решениям Lenovo ISG в регионе EMEA. В своём выступлении Марко Поццони представил обновлённый портфель систем хранения данных Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile, оптимизированный под задачи ИИ, высокопроизводительных баз данных, резервного копирования и архивирования. Доклад Ноама Россена был посвящён трансформации традиционных дата-центров в "фабрики ИИ" - платформы, где совместно работают люди и цифровые сотрудники. По словам спикера, в ближайшие десять - пятнадцать лет большинство дата-центров будут размещать инфраструктуру ИИ, а интеллектуальные агенты станут частью цифровой рабочей силы.

Специальными гостями форума стали спикеры партнеров Lenovo. Джо Хорн, Global Alliances Director компании Veeam Software, рассказал о совместных решениях Veeam и Lenovo по обеспечению корпоративной устойчивости данных и восстановлению после атак программ-вымогателей. Денис Лапач, менеджер по работе с клиентами компании Nutanix в Украине и CIS, посвятил свой доклад портфелю решений компании для построения гиперконвергентной инфраструктуры, упрощающей управление виртуализацией и ускоряющей вывод новых сервисов на рынок.

Вторая половина деловой программы была посвящена тематическим сессиям о прикладном использовании решений Lenovo в реальном секторе. С практическими кейсами из различных индустрий выступили приглашенные спикеры партнеров и заказчиков Lenovo. Форум завершился сессией вопросов и ответов и неформальным общением. Lenovo Day Baku 2025 подтвердил статус ключевой площадки для обсуждения практического внедрения ИИ, развития фабрик ИИ и повышения устойчивости корпоративной инфраструктуры данных в регионе.