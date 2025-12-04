Террорист Мелконян становится "героем" европейского образования

Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Порой в Европе принимают решения, которые кажутся не просто странными, а откровенно абсурдными. Причем, если бы такие решения принимались в отношении них самих, эти же деятели первыми бы рвали волосы на голове, уверяя всех вокруг, что так поступать недопустимо.

Так, сегодня стало известно, что военно-спортивный лицей Армении, носящий имя головореза Монте Мелконяна, вступает в Ассоциацию военно-спортивных училищ Европейского Союза. Соответствующий меморандум будет подписан в ближайшие дни, сообщил глава лицея Александр Манучарян.

Позиция Брюсселя по террористам, думаем, известна всем. Евросоюз всегда осуждает террористические акты и ведет активную борьбу с терроризмом. Насколько логично при таком раскладе, чтобы лицей с именем террориста входил в европейскую Ассоциацию?

Абсурд? Абсолютно. Мелконян - человек с признанным террористическим прошлым, несмотря на его героизацию в Армении.

Был членом АСАЛА, вступил в нее в 1980 году, а впоследствии стал руководителем боевиков. Мелконян, в частности, совершил убийство турецкого дипломата Галипа Озмена и его 14-летней дочери. Позднее он был арестован в Париже в 1985 году и приговорен к шести годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. После освобождения в 1989 году он был выслан в Южный Йемен.

Мелконян является одним из тех, кто совершил многочисленные преступления в Карабахе, участвовал в оккупации азербайджанских земель, убийствах мирного населения. Иными словами, его имя в любом нормальном обществе ассоциируется с террором.

Похоже, что круги, принимавшие решение о вступлении лицея в европейскую ассоциацию, либо не знают, кто такой Монте Мелконян (хотя можно было бы просто погуглить), либо закрывают на это глаза. Да, формально речь идет о сотрудничестве и обмене опытом, но фактически оправдывается преступная биография армянского террориста.

В Армении, кстати, так и не решились сменить название учебного заведения. Мелконян так и остается символом "героизма", как и нацист Гарегин Нжде. Напрашивается вопрос - в Европе тоже хотят пойти по этому пути? Брюссель в курсе или оправдывает преступника? Такие действия подрывают доверие к ЕС как к партнеру.

Ассоциация военно-спортивных училищ ЕС, принимая лицей Мелконяна, фактически легализует терроризм и героизацию убийцы, превращая преступное прошлое в "образовательный символ". Культ насилия и военной агрессии полностью противоречит заявленным целям мирного урегулирования, а сотрудничество с такими учреждениями подрывает доверие к Европе. Любая риторика о поддержке интеграции Армении превращается в пустой пиар, а сама ассоциация и европейские структуры ставят себя под удар в глазах Азербайджана и всего региона.