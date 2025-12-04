Президент Ильхам Алиев: Инициатором мирной повестки является именно Азербайджан

Инициатором мирной повестки является именно Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 4 декабря государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Гость поздравил главу нашего государства с достигнутыми в августе этого года в Вашингтоне результатами в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижения мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это имеет историческое значение, и затронул особую роль Президента США Дональда Трампа в данном вопросе. Глава государства отметил, что инициатором мирной повестки является именно Азербайджан, и подчеркнул, что наша страна и далее продолжит свои усилия для ее продвижения.