Эрдоган обсудил с Макроном Южный Кавказ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, лидеры двух стран также поговорили о российско-украинской войне, секторе Газа, Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны между Украиной и Россией на основе справедливого и устойчивого мира. Он сообщил, что продолжаются контакты со сторонами для оживления стамбульских переговоров, и Анкара готова сделать все возможное для скорейшего открытия двери к миру.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул необходимость максимально эффективного использования дипломатических путей для достижения устойчивого мира, указав, что Турция будет наращивать поддержку усилий по обеспечению и поддержанию режима прекращения огня, добавив, что что отказ от шагов, способных поставить под угрозу глобальный мир, будет способствовать мирным усилиям.