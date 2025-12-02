В Азербайджане скончался бывший министр

Бывший министр зерновых продуктов Азербайджана Закир Абдуллаев скончался на 84-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, Абдуллаев занимал свой пост в 1991-1992 годах.

Отметим, что Закир Гилал оглы Абдуллаев в разные годы также являлся депутатом Верховного Совета.

В 1991 году он был назначен на пост министра, а спустя год освобожден от занимаемой должности.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане скончался высокопоставленный госслужащий.