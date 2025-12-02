https://news.day.az/society/1799226.html В Азербайджане скончался бывший министр Бывший министр зерновых продуктов Азербайджана Закир Абдуллаев скончался на 84-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, Абдуллаев занимал свой пост в 1991-1992 годах. Отметим, что Закир Гилал оглы Абдуллаев в разные годы также являлся депутатом Верховного Совета.
В Азербайджане скончался бывший министр
Бывший министр зерновых продуктов Азербайджана Закир Абдуллаев скончался на 84-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, Абдуллаев занимал свой пост в 1991-1992 годах.
Отметим, что Закир Гилал оглы Абдуллаев в разные годы также являлся депутатом Верховного Совета.
В 1991 году он был назначен на пост министра, а спустя год освобожден от занимаемой должности.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане скончался высокопоставленный госслужащий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре