В Азербайджане скончался высокопоставленный госслужащий - ФОТО
Скончался руководитель Аппарата Государственного комитета по работе с религиозными структурами Нариман Гурбанов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Нариман Гурбанов внезапно скончался минувшей ночью от сердечного приступа на 65-м году жизни.
Заслуженный государственный служащий Нариман Курбанов в разные годы он занимал разные руководящие должности.
Отметим, что 20 октября Нариман Гурбанов отмечал своё 65-летие.
