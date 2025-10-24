В Азербайджане скончался высокопоставленный госслужащий

Скончался руководитель Аппарата Государственного комитета по работе с религиозными структурами Нариман Гурбанов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Нариман Гурбанов внезапно скончался минувшей ночью от сердечного приступа на 65-м году жизни.

Заслуженный государственный служащий Нариман Курбанов в разные годы он занимал разные руководящие должности.

Отметим, что 20 октября Нариман Гурбанов отмечал своё 65-летие.