Астрономы обнаружили самую древнюю из когда-либо наблюдаемых сверхновых

Астрономы зафиксировали самую древнюю известную звезду, погибшую в результате взрыва. Ее возраст относится к периоду, когда Вселенная была моложе 1 млрд лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Scientific American.

Сверхновую заметили с помощью Космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Взрыв произошел, когда возраст Земли составлял всего 730 млн лет. Тогда космос составлял лишь 5% от своего текущего возраста, а свет сверхновой с тех пор и путешествует.

Ученых удивило, что этот взрыв напоминает современные сверхновые, которые происходят, когда массивные звезды исчерпывают топливо для ядерных реакций, поддерживающих их, а затем коллапсируют под собственным гравитационным давлением.

Ранее исследователи предполагали, что сверхновые ранней Вселенной могут выглядеть по-другому, поскольку означают смерть некоторых из первых звезд. В отличие от современных звезд они образовались в более плотном и меньшем космосе и содержали более легкие элементы - в основном водород, гелий и небольшие количества лития. Они также были более массивными по сравнению с современными.

Астрономы впервые заметили эту первобытную сверхновую 14 марта благодаря 10-секундному всплеску высокоэнергетического света, известному как гамма-всплеск. Уточняется, что такая вспышка может быть вызвана столкновением черной дыры с нейтронной звездой или, как в данном случае, гибелью большой звезды.

Мартовское открытие, как утверждается, привело к цепочке наблюдений по всему миру, включая обсерваторию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) имени Нила Герелса Swift и Европейскую Южную обсерваторию - они определили местоположение всплеска и возраст события.

Из-за древности объекта свет растянулся, поскольку со временем пространство расширялось. В результате свет от первоначальной сверхновой, вызвавшей гамма-всплеск, должен был стать наиболее ярким через несколько месяцев после обнаружения. Телескоп Джеймса Уэбба увидел его в июле, подтвердив, что всплеск был вызван сверхновой, получившей обозначение GRB 250314A. Мощный телескоп также смог обнаружить галактику, в которой произошел взрыв звезды, хотя она выглядела лишь как маленькое красное пятно.