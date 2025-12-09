В проект госбюджета Азербайджана на следующий год вносится ряд изменений

Для покрытия дополнительных финансовых потребностей предлагается внести изменения в проект закона о государственном бюджете на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Председатель комитета отметил, что общие параметры бюджета остаются неизменными. Эти изменения, с одной стороны, учитывают требования бюджетного правила, а с другой - предусмотрены в рамках доходов и расходов государственного бюджета и сводного бюджета на следующий год.

"Предлагается увеличить некоторые статьи расходов на оборону и национальную безопасность, правоохранительную деятельность на дополнительные 47,8 миллиона манатов. В рамках обеспечения продовольственной безопасности планируется выделить дополнительно 3 миллиона манатов на вакцинацию против инфекционных заболеваний животных. Для организации деятельности некоторых государственных органов и дальнейшего улучшения их материально-технического обеспечения необходимы 1,2 миллиона манатов. Эти расходы, которые составляют в общей сложности 52 миллиона манатов, будут обеспечены за счет соответствующих резервов государственного бюджета", - отметил А. Амирасланов.