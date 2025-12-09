https://news.day.az/world/1800969.html

Камчатку парализовали масштабные снегопады - ВИДЕО

Камчатку парализовали масштабные снегопады. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За неделю выпала почти годовая норма снега. Петропавловск-Камчатский стоит: школы закрыты, автобусы застревают, жители добираются пешком по колено в снегу. Власти просят не садиться за руль, а синоптики обещают - метель еще не ушла.