https://news.day.az/world/1800969.html Камчатку парализовали масштабные снегопады - ВИДЕО Камчатку парализовали масштабные снегопады. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За неделю выпала почти годовая норма снега. Петропавловск-Камчатский стоит: школы закрыты, автобусы застревают, жители добираются пешком по колено в снегу. Власти просят не садиться за руль, а синоптики обещают - метель еще не ушла.
Камчатку парализовали масштабные снегопады - ВИДЕО
Камчатку парализовали масштабные снегопады.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За неделю выпала почти годовая норма снега. Петропавловск-Камчатский стоит: школы закрыты, автобусы застревают, жители добираются пешком по колено в снегу. Власти просят не садиться за руль, а синоптики обещают - метель еще не ушла.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре