Камчатку парализовали масштабные снегопады.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За неделю выпала почти годовая норма снега. Петропавловск-Камчатский стоит: школы закрыты, автобусы застревают, жители добираются пешком по колено в снегу. Власти просят не садиться за руль, а синоптики обещают - метель еще не ушла.

Ранее на Камчатку обрушился мощный циклон.