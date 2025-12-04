https://news.day.az/world/1799901.html Камчатка тонет - ВИДЕО Камчатка тонет из-за мощного циклона. Как передает Day.Az, в Петропавловске-Камчатском второй день идёт сильный ливень, снег и ветер с порывами до 40 м/с. В городе выпало около трети месячной нормы осадков. Из-за плюсовой температуры и растаявшего снега машины массово тонут в воде, а пешеходы не могут добраться до нужных мест.
Камчатка тонет - ВИДЕО
Камчатка тонет из-за мощного циклона.
Как передает Day.Az, в Петропавловске-Камчатском второй день идёт сильный ливень, снег и ветер с порывами до 40 м/с.
В городе выпало около трети месячной нормы осадков.
Из-за плюсовой температуры и растаявшего снега машины массово тонут в воде, а пешеходы не могут добраться до нужных мест. Занятия в школах в обеих сменах отменили, а предприятиям рекомендовали сократить рабочий день.
Синоптики предупреждают, что циклон продержится в регионе ещё несколько дней.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре