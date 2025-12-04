Камчатка тонет из-за мощного циклона.

Как передает Day.Az, в Петропавловске-Камчатском второй день идёт сильный ливень, снег и ветер с порывами до 40 м/с.

В городе выпало около трети месячной нормы осадков.

Из-за плюсовой температуры и растаявшего снега машины массово тонут в воде, а пешеходы не могут добраться до нужных мест. Занятия в школах в обеих сменах отменили, а предприятиям рекомендовали сократить рабочий день.

Синоптики предупреждают, что циклон продержится в регионе ещё несколько дней.