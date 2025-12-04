Азербайджан привержен конструктивному сотрудничеству в рамках ОБСЕ

Азербайджан является надежным сторонником эффективной многосторонности как подлинного инструмента наведения мостов и последовательным сторонником консенсусных подходов, что практически подтвердило его активное и ориентированное на результат председательство в Движении неприсоединения, COP29, Организации тюркских государств, ОБСЕ и на других платформах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

"Наше предстоящее полноправное членство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии еще больше укрепит наши возможности по внесению вклада в многосторонность", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, исходя из своей принципиальной и прагматичной внешней политики, также привержен конструктивному сотрудничеству в рамках ОБСЕ.

"Несмотря на все недостатки, мы по-прежнему верим в роль ОБСЕ благодаря её всеобъемлющей концепции безопасности и инклюзивному составу. Однако, чтобы оставаться актуальной, организация должна уметь адаптироваться и достигать ощутимых результатов. Только совместные решения могут дать результаты. Принцип консенсуса всегда должен оставаться главной чертой наших коллективных усилий и основой процесса принятия решений. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми государствами-участниками ОБСЕ для решения проблем, связанных с функциональностью и эффективностью ОБСЕ", - заключил он.