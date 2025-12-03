В Азербайджане обновляют подоходный налог

Одной из наиболее обсуждаемых тем в Азербайджане в последние два месяца остается вопрос восстановления подоходного налога.

Срок действия льготы, отменившей подоходный налог в 2019 году, подходит к завершению. В соответствии с законодательством налоговые выплаты для физических лиц будут возобновлены с 1 января 2026 года.

Если бы действовали правила 2019 года, доходы граждан до 2 500 манатов облагались бы по ставке 14%, свыше 2 500 манатов - по ставке 25%. Однако благодаря предусмотренным послаблениям размер налоговых выплат будет ниже, чем в 2019 году.

Министр финансов Сахиль Бабаев, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщил, что решение о снижении ставок на 50% является постоянным, а не временным.

"Мы снижаем ставку с 14% до 7%. Переход будет поэтапным. В 2026 году налоговая ставка для работников с ежемесячным доходом до 2 500 манатов, что охватывает подавляющую часть населения, составит 3%", - отметил он.

Подоходный налог является одним из основных источников бюджетных поступлений и в разных странах имеет существенные различия по структуре и уровням ставок. На фоне обсуждения изменений в Азербайджане представляет интерес сравнение действующих подходов в других государствах.

Day.Az приводит следующие данные о подоходном налоге в соседних государствах:

Грузия - фиксированная ставка 20%;

Армения - ставка подоходного налога также составляет 20%.

Скандинавские государства относятся к числу стран с наиболее высокими налоговыми ставками:

Швеция - от 25-30% до 50%;

Норвегия - от 22% до 40%;

Дания - от 8% до 55%.

В США действует комбинированная система налогообложения: федеральная ставка варьируется от 10% до 37%, дополнительно взимаются налоги на уровне штатов. В ряде штатов (Аляска, Флорида, Техас) подоходный налог отсутствует.

В Великобритании ставка подоходного налога составляет от 0% до 45% и зависит от уровня дохода. Доходы до 12 570 фунтов стерлингов (около 31 тыс. манатов) не облагаются налогом.

В Австралии действует прогрессивная шкала - от 0% до 45%.

В Германии подоходный налог также прогрессивен - от 0% до 47%. Доходы ниже 10 347 евро с 2023 года освобождены от налога.

Во Франции ставки находятся в диапазоне от 0% до 45%, повышаясь в зависимости от уровня доходов.

В Японии шкала составляет от 5% до 45%; аналогичный подход применяется и в Канаде, где федеральная ставка варьируется от 15% до 33%, а провинции устанавливают собственные налоги.

В Сингапуре ставки относительно низкие - от 0% до 22%, при этом повышенные ставки применяются только к высоким доходам.

В ОАЭ подоходный налог введен в 2023 году и составляет от 0% до 9%, взимается только с высоких доходов.

В ряде государств подоходный налог отсутствует. К ним относятся Кувейт, Багамские Острова, Монако, Бермудские Острова и Катар. В отдельных административных территориях, включая Кембридж, налог также не взимается.