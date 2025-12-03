Дополнительные проценты за снятие наличных

В последнее время в сети обсуждаются случаи, когда отдельные банки устанавливают дополнительные комиссии за снятие наличных.

Насколько эти сведения соответствуют действительности?

Как сообщает Day.Az, в пресс-службе Центрального банка, комментируя распространенные сведения, разъяснили, что отношения между банками и их клиентами регулируются Законом "О банках", Гражданским кодексом, Законом "О платежных услугах и платежных системах", а также нормативными актами, именуемыми принятыми Центральным банком в развитие указанных законов.

По данным регулятора, действующее законодательство предоставляет банкам полную свободу в определении условий обслуживания, включая процентные ставки, комиссионные и иные платежи, в договорах, заключаемых с клиентами. Таким образом, размер комиссий за снятие наличных формируется в рамках тарифной политики каждого банка.