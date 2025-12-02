Завершается строительство новой трассы Физули-Шуша

Строительство платной автодороги Физули-Шуша находится на завершающей стадии.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях.

Отмечается, что дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша примерно на 20 километров короче "Дороги Победы", ведущей в Шушу.

Представляем вниманию читателей соответствующий видеоматериал: