Доходы Азербайджана от автомобильных перевозок выросли

В январе-сентябре этого года Азербайджан получил 1,698 миллиарда манатов дохода от перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный Комитет Статистики, этот показатель увеличился на 103 миллиона манатов, или на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период, доходы, полученные от перевозки грузов автомобильным транспортом, составили 725,73 миллиона манатов, что на 6,4% больше, чем в том же периоде прошлого года.

В то же время доход, полученный за этот период от пассажирских перевозок автомобильным транспортом, составил 971,91 миллиона манатов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре этого года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 108,91 миллионов тонн грузов (на 6,2% больше) и 1,392 миллиарда пассажиров (на 6,3% больше).