Apple лишилась главы отдела ИИ

Компания Apple объявила об уходе главы подразделения искусственного интеллекта (ИИ) Джона Джаннанреа, который покинет пост весной 2026 года после шести лет руководства. Его преемником станет бывший вице-президент Microsoft по ИИ Амар Субраманья, ранее 16 лет проработавший в Google и руководивший инжинирингом ассистента Gemini.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Новый руководитель, который займет позицию вице-президента по ИИ, будет подчиняться старшему вице-президенту по программному инжинирингу Крейгу Федериги и возглавит направления фундаментальных моделей, исследований в области машинного обучения, а также безопасности и оценки ИИ. Часть команд Джаннанреа, включая инфраструктуру ИИ, поиск и работу с данными, перейдут в подчинение операционного директора Сабиха Хана и главы сервисов Эдди Кью.

Смена руководства происходит на фоне переноса запуска обновленной Siri с функциями Apple Intelligence, анонсированной в iOS 18, с конца 2024 на весну 2026 года. Задержка вызвала отток части специалистов по ИИ и, по данным инсайдеров, вынудила Apple вести переговоры о партнерстве с Google для доработки новой Siri.