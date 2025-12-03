https://news.day.az/sport/1799434.html Хаджар будет новым партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году "Ред Булл" и "Рейсинг Буллз" объявили состав команд в 2026 году, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. С нового сезона партнером нидерландца Макса Ферстаппена в "Ред Булл" станет француз Исак Хаджар. Японец Юки Цунода, выступающий за команду в этом сезоне, будет тест-пилотом.
Хаджар будет новым партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году
"Ред Булл" и "Рейсинг Буллз" объявили состав команд в 2026 году, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
С нового сезона партнером нидерландца Макса Ферстаппена в "Ред Булл" станет француз Исак Хаджар. Японец Юки Цунода, выступающий за команду в этом сезоне, будет тест-пилотом.
Гонщиками "Рейсинг Буллз" в 2026-м будут британец Арвид Линдблад и новозеландец Лиам Лоусон.
В сезоне-2025 "Формулы-1" Ферстаппен с 396 очками занимает второе место в личном зачете, Цунода с 33 очками - на 15-й строчке. На счету Хаджара - 51 очко, у Лоусона - 38 очков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре