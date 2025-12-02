Где время замерло и растворилось в шквале чувств - так началась зима в Баку

Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева выступил с блистательной программой, которая стала праздником культуры и духовного наследия, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С первых аккордов стало ясно: вечер обещает быть особенным. Изящность звучания струнных, мощь духовых, выразительные соло - всё это слилось в единое художественное целое, вызывая у публики восторг.

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступили - народный артист Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Эльнур Ахмедов и Юлия Моторина, а также Рената Абубекирова, Наргиз Гусейнзаде и Мирхалид Мамедзаде. Их выходы стали яркими художественными эпизодами вечера, каждый из которых добавлял концерту новые краски и эмоции.

Особое восхищение зрителей вызвали виртуозные выступления мастеров национальных инструментов - неповторимый тембр тара в руках Эльчина Гашимова и проникновенное, певучее звучание кяманчи, исполненное Эльнуром Ахмедовым.

Программа концерта включала произведения выдающихся азербайджанских композиторов - Гара Гараева, Огтая Зульфугарова, Гаджи Ханмамедова и Азера Рзаева. Музыка каждого из них звучала по-своему - то величественно и монументально, то мягко и лирично, но всегда глубоко и искренне.

Кульминацией вечера стало исполнение грандиозного произведения Фикрета Амирова "Насими дастаны". Эта композиция, наполненная философской глубиной и эмоциональным накалом, создала в зале атмосферу, где время, кажется, замерло. Публика слушала, затаив дыхание, а финальные аккорды вызвали шквал оваций - настолько сильным было художественное воздействие произведения.

Концерт завершился продолжительными аплодисментами, которые стали свидетельством не только признательности публики, но и важности подобных мероприятий для сохранения и популяризации национального музыкального наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az