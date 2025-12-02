Меняется ли время проведения вступительных и выпускных экзаменов?

Утверждения о том, что в этом году вступительные и выпускные экзамены будут проведены в феврале, не соответствуют действительности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ответе Государственного экзаменационного центра на запрос Trend.

Отмечается, что распространяемая в социальных сетях информация о переносе дат экзаменов не является правдивой:

"График экзаменов, как правило, определяется в начале года и представляется общественности", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что последние несколько дней в социальных сетях распространяются заявления о том, что вступительные и выпускные экзамены этого года будут проведены в феврале. Это вызвало серьезное беспокойство среди абитуриентов.

Государственный экзаменационный центр традиционно проводит выпускные экзамены за 12-13 недель до окончания учебного года. Поэтому утверждения о проведении экзаменов в феврале вызвали напряженность среди родителей, абитуриентов и специалистов в этой сфере.