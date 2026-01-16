Спецпосланник США заявил о необходимости заключить сделку по Гренландии

Сделка по Гренландии "должна быть и будет заключена", заявил специальный посланник США на острове Джефф Лэндри. Об этом пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам дипломата, американский лидер Дональд Трамп "серьезно" относится к своим планам по присоединению Гренландии к США.

"Я действительно верю, что есть договоренность, которая должна быть и будет достигнута, как только все разрешится", - сказал Лэндри.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома обозначил свои намерения относительно Гренландии. Теперь государственному секретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джеймсу Дэвиду Вэсу надо заключить сделку.

Как отметил спецпосланник, он планирует посетить Гренландию в марте текущего года.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать частью США.