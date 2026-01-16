На Земле началась магнитная буря, которая в настоящее время оценивается как слабая и соответствует уровню G1.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Институте прикладной геофизики России.

По словам представителей института, возмущения геомагнитного поля зафиксированы в высоких широтах.

Ученые прогнозируют, что 17 января солнечная вспышечная активность может возрасти с низкого до умеренного уровня. При этом отмечается, что вспышек высокой категории в ближайшее время не ожидается.