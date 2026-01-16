https://news.day.az/world/1809954.html На Земле началась магнитная буря На Земле началась магнитная буря, которая в настоящее время оценивается как слабая и соответствует уровню G1. Как передает Day.Az, об этом заявили в Институте прикладной геофизики России. По словам представителей института, возмущения геомагнитного поля зафиксированы в высоких широтах.
На Земле началась магнитная буря, которая в настоящее время оценивается как слабая и соответствует уровню G1.
Как передает Day.Az, об этом заявили в Институте прикладной геофизики России.
По словам представителей института, возмущения геомагнитного поля зафиксированы в высоких широтах.
Ученые прогнозируют, что 17 января солнечная вспышечная активность может возрасти с низкого до умеренного уровня. При этом отмечается, что вспышек высокой категории в ближайшее время не ожидается.
