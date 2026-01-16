https://news.day.az/society/1809778.html В Баку пойдет мокрый снег - ДАТА Снег в ближайшие дни доберется и до Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bakıvaxtı.az со ссылкой на международные метеорологические источники. Согласно информации, начиная с сегодняшнего дня в Баку ожидается мокрый снег. По прогнозам, осадки будут наблюдаться до 22 января. В этот период температура воздуха относительно понизится.
В Баку пойдет мокрый снег - ДАТА
Снег в ближайшие дни доберется и до Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bakıvaxtı.az со ссылкой на международные метеорологические источники.
Согласно информации, начиная с сегодняшнего дня в Баку ожидается мокрый снег.
По прогнозам, осадки будут наблюдаться до 22 января. В этот период температура воздуха относительно понизится.
Ожидается, что до конца января мокрый снег будет выпадать с перерывами.
