В Баку пойдет мокрый снег

Снег в ближайшие дни доберется и до Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bakıvaxtı.az со ссылкой на международные метеорологические источники.

Согласно информации, начиная с сегодняшнего дня в Баку ожидается мокрый снег.

По прогнозам, осадки будут наблюдаться до 22 января. В этот период температура воздуха относительно понизится.

Ожидается, что до конца января мокрый снег будет выпадать с перерывами.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az