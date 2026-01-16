В Азербайджане стартовал проект "Искусство без границ" – первым гостем стал Эйюб Гулиев

Общественное объединение "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) объявило о старте нового проекта "Искусство без границ", который призван стать заметным событием в культурной жизни Азербайджана. Основная цель проекта - создать живую платформу для прямого диалога между признанными мастерами искусства и молодым поколением, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках проекта состоялось первое мероприятие, гостем которого стал известный дирижер, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Первая встреча под названием "Диалог с маэстро" прошла в Центре культуры СГБ Азербайджана.

Во время встречи были затронуты важные темы, связанные с тем, как универсальный язык музыки способен объединять представителей разных культур и стран, какую роль играет классическое искусство в современном мире, а также о пути профессионального артиста к международному признанию. Маэстро поделился своим богатым творческим и жизненным опытом, рассказал о ключевых моментах своей карьеры и ответил на многочисленные вопросы участников.

Участники мероприятия отметили, что подобные встречи способствуют расширению кругозора молодежи, вдохновляют на творческое развитие и формируют более глубокое понимание искусства как важной части общественной жизни.

Председатель "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət", заслуженный артист Рамиль Гасымов подчеркнул, что проект "Искусство без границ" охватит различные направления, выполняя важную миссию культурного просвещения и укрепления диалога между поколениями.

