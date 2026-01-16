В связи с рождением ребенка мужчинам будет предоставляться отпуск

В связи с рождением ребенка отцу будет предоставляться оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, на основании справки медицинского учреждения отцам в период до и после рождения ребенка будет предоставляться в общей сложности 14 календарных дней оплачиваемого отпуска.

Отметим, что в Азербайджане также устанавливается дополнительный отпуск по беременности и родам. Так, продолжительность дородовой части отпуска по беременности и родам будет оплачиваемо продлеваться на количество дней, прошедших от предполагаемой даты родов до дня рождения ребенка.

При этом послеродовая часть отпуска сокращаться не будет.