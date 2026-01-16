Масштабный сход лавины на горе Эльбрус

Масштабная снежная лавина поразила горнолыжный курорт на горе Эльбрус.

Как передает Day.Az, о погибших или пострадавших не сообщается. 

Гора Эльбрус - одна из самых высоких вершин Европы и неактивный вулкан, популярный среди лыжников и альпинистов.

Последние несколько дней спасатели предупреждали, что тут могут быть лавины.