https://news.day.az/world/1809806.html Штормовые волны парализовали автодвижение в Италии - ВИДЕО На юго-западе Италии штормовые волны остановили движение по одной из национальных магистралей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Все попытки проехать заканчивались тем, что автомобили отплывали назад.
Штормовые волны парализовали автодвижение в Италии - ВИДЕО
На юго-западе Италии штормовые волны остановили движение по одной из национальных магистралей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Все попытки проехать заканчивались тем, что автомобили отплывали назад.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре