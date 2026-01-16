Штормовые волны парализовали автодвижение в Италии

На юго-западе Италии штормовые волны остановили движение по одной из национальных магистралей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Все попытки проехать заканчивались тем, что автомобили отплывали назад.