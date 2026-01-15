https://news.day.az/society/1809690.html В Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар - ВИДЕО Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оперативно ликвидирован пожар, произошедший в здании на улице М. Хиябани в Ясамальском районе Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание было потушено в короткие сроки, без распространения огня. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.
В Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар - ВИДЕО
Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оперативно ликвидирован пожар, произошедший в здании на улице М. Хиябани в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание было потушено в короткие сроки, без распространения огня.
По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.
