В Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оперативно ликвидирован пожар, произошедший в здании на улице М. Хиябани в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание было потушено в короткие сроки, без распространения огня.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.