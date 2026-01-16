Роскомнадзор прокомментировал "замедление работы" Telegram

Роскомнадзор не применяет новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram.

Как передает Day.Az, об этом заявили российским СМИ в ведомстве.

Сегодня зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что РКН начал замедлять работу Telegram.

Как писали СМИ, в новом году пользователи стали жаловаться на медленную загрузку видео в Telegram. По словам Свинцова, Роскомнадзор замедляет мессенджер из-за недостаточно быстрой реакции на требования по блокировке незаконного контента. Однако полной блокировки Telegram в России зампред комитета не ожидает.

Роскомнадзор уже заблокировал в России голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. Председатель профильного комитета Госдумы Сергей Боярский в декабре заявлял, что Telegram не заблокируют, пока все каналы не перейдут в отечественный мессенджер MAX.