Китай и Иран обменялись мнениями по региональным вопросам

Министр иностранных дел Китая Ван И и его иранский коллега Сейед Аббас Арагчи обменялись мнениями о текущей ситуации и вопросам региональной стабильности в ходе телефонного разговора.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД КНР.

В ходе беседы глава МИД Ирана проинформировал собеседника о последних событиях в стране, отметив, что недавние беспорядки были спровоцированы внешними силами и что ситуация в настоящее время стабилизировалась.

Арагчи заявил, что Тегеран готов противостоять любому внешнему вмешательству, при этом дверь для диалога остаётся открытой, и выразил надежду на более активную роль Китая в поддержании мира и стабильности в регионе.

Ван И отметил, что Китай последовательно поддерживает цели и принципы Устава ООН и международного права, выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях, навязывания странами своей воли другим государствам. Он также выразил уверенность, что правительство и народ Ирана смогут, объединившись, преодолеть трудности, сохранить стабильность и защитить свои законные права и интересы.