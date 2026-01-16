https://news.day.az/society/1809774.html В Милли Меджлисе обсудят права детей В Милли Меджлисе будут проведены обсуждения по поводу положения дел в сфере защиты прав детей. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в проекте плана работы парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей на весеннюю сессию 2026 года, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета.
В Милли Меджлисе будут проведены обсуждения по поводу положения дел в сфере защиты прав детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в проекте плана работы парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей на весеннюю сессию 2026 года, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета.
В период весенней сессии также планируется проведение обсуждений по совершенствованию правовой базы в области обеспечения гендерного равенства.
