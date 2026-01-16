Индия демонстрирует жестокое насилие в отношении всех, кто исповедует сикхскую веру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Федерации сикхов Буал Монендер Сингх сегодня в Баку на международной конференции на тему "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии".

Он отметил, что не следует забывать о том, что Индия фактически была создана как британский колониальный проект. При этом, по его словам, выражая солидарность, необходимо помнить и о других народах различного происхождения, подвергающихся дискриминации.

"Начиная с далитов, которые на протяжении тысячелетий подвергаются кастовой дискриминации, и мусульман, десятилетиями страдающих от общинного насилия со стороны праворадикальных групп хиндутвы, до оккупации Кашмира - одного из самых милитаризованных регионов мира, а также христиан, которые по всей Индии регулярно становятся мишенью из-за своих религиозных убеждений. Всё это противоречит конституции Индии, которая декларирует равную защиту. На бумаге эти гарантии существуют, однако на практике они крайне недостаточны", - добавил он.

Буал Монендер Сингх отметил, что среди этих общин именно сикхи несут особенно тяжелое бремя:

"Чтобы понять трагедию 1984 года, необходимо обратиться к ее корням. Основа насилия в отношении сикхов заключается в сочетании политического оппортунизма, государственных репрессий, а также отрицания сикхской идентичности и устремлений. Достаточно взглянуть на статью 25B Конституции Индии. В этой статье сикхи, буддисты и джайны не обладают отдельным статусом и представлены как ответвления индуизма. Это означает полное стирание идентичности в конституционно-правовом поле. Одновременно применение статьи 25B на протяжении последних десятилетий сопровождалось экстремальным насилием в отношении сикхского народа".

Он подчеркнул, что вместо диалога и конструктивного подхода индийское государство отвечает милитаризацией, нарушениями прав человека, массовыми убийствами и жестоким насилием в отношении мужчин, женщин и детей, исповедующих сикхскую веру:

"В ходе операции "Голубая звезда", проведённой в 1984 году, нападение армии на Золотой храм - самую священную святыню сикхского народа - нанесло глубокие психологические раны сикхскому обществу и стало отправной точкой движения, которое вышло за рамки требования широкой автономии Пенджаба и переросло в борьбу за полную независимость и суверенитет Халистана.

Убийство премьер-министра Индиры Ганди 31 октября 1984 года стало предлогом для последующих событий. В последующие дни Дели и другие города охватил геноцид. Вооружённые группы, получившие от политиков списки избирателей, нападали на дома сикхов, сжигали сикхских мужчин, убивали детей, насиловали женщин. Это была масштабная попытка завершить процесс геноцида, начатый самим индийским государством".

Председатель Федерации сикхов отметил, что по сей день, несмотря на то, что с тех событий прошло более 40 лет, лица, ответственные за это насилие, остаются безнаказанными. Многие из них в настоящее время занимают самые высокие посты в правительстве Индии.

"Индийское государство не взяло на себя никакой ответственности за обеспечение судебной справедливости жертвам геноцида 1984 года. Картина этих событий, представленная Индией миру, не отражает истину. Официально они именуются "беспорядками". Однако беспорядки предполагают столкновение двух равных сторон. В данном случае был задействован весь механизм мощного государства: избирательные списки были розданы толпе, полиция либо бездействовала, либо участвовала в насилии, а в течение нескольких дней ни армия, ни военные, ни силы безопасности не вмешивались для восстановления мира. Условия для продолжения насилия создавались сознательно", - заявил он.