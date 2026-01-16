Завораживающее полярное сияние в Лапландии

Видео с полярным сиянием, снятое в Лапландии, стремительно распространяется в европейском сегменте социальных сетей.

Как сообщает Day.Az, кадры редкого природного явления активно публикуются пользователями различных платформ.

Представляем вниманию читателей видеокадры завораживающего явления: