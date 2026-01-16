https://news.day.az/world/1809701.html Завораживающее полярное сияние в Лапландии - ВИДЕО Видео с полярным сиянием, снятое в Лапландии, стремительно распространяется в европейском сегменте социальных сетей. Как сообщает Day.Az, кадры редкого природного явления активно публикуются пользователями различных платформ. Представляем вниманию читателей видеокадры завораживающего явления:
Завораживающее полярное сияние в Лапландии - ВИДЕО
Видео с полярным сиянием, снятое в Лапландии, стремительно распространяется в европейском сегменте социальных сетей.
Как сообщает Day.Az, кадры редкого природного явления активно публикуются пользователями различных платформ.
Представляем вниманию читателей видеокадры завораживающего явления:
