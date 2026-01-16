Подписано соглашение по организационным вопросам WUF13

15 января 2026 года между Организацией Объединенных Наций, представленной Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), и правительством Азербайджанской Республики, представленным Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, было подписано соглашение, охватывающее все организационные вопросы, связанные с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Организационный комитет WUF13, документ, подготовленный на основе Соглашения о принимающей стране, был подписан в Женеве исполнительным директором UN-Habitat Анаклаудией Россбах и председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальным координатором WUF13 Анаром Гулиевым.

Подписание данного документа является важным этапом в процессе подготовки к WUF13, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". Указанное соглашение является логическим продолжением Соглашения о принимающей стране, подписанного в декабре 2023 года, и переводит подготовку мероприятия в практическую фазу.

Анар Гулиев высоко оценил эффективное сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном, а также совместные проекты в сфере развития градостроительства. Он отметил, что подтверждением этому служит проведение трех Национальных форумов по градостроительству в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также мероприятия, прошедшие в Баку в 2023 году по случаю Всемирного дня населенных пунктов.

Он добавил, что сегодня Азербайджан активно вносит вклад в формирование глобальной градостроительной повестки, участвуя в Глобальной экспертной рабочей группе по разработке международных руководящих принципов по человекоориентированным "умным городам", а также сопредседательствуя в Межправительственной рабочей группе по резолюции "Доступное жилье для всех". Последовательное развитие партнерства с UN-Habitat создаст прочную основу и будет способствовать продвижению устойчивых, инклюзивных и ориентированных на человека городов.

Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах поблагодарила правительство Азербайджана и отметила, что лидерство и партнерство Азербайджана находятся в центре процесса подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), выразив признательность за это устойчивое сотрудничество. "Мы должны совместными усилиями решать глобальный жилищный кризис, который затрагивает около 3 миллиардов человек, включая 1,1 миллиарда человек, проживающих в неформальных поселениях", - сказала она.

После объявления города Баку принимающей стороной WUF13 в декабре 2023 года между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) было подписано Соглашение о принимающей стране. Данный документ определил правовую концепцию проведения глобальной конференции в стране-хозяйке и стал основой для решения большинства организационных и планировочных вопросов.

Отметим, что Всемирный форум городов, учрежденный ООН в 2001 году, является ведущей глобальной конференцией, организуемой с целью изучения влияния стремительной урбанизации на города, сообщества, страны и климатические изменения. Форум начал свою деятельность в 2002 году с первой сессии в Найроби (Кения) и с тех пор проводится в различных городах мира.