Китай призвал США отказаться от военных планов против Ирана

Китай призывает США соблюдать Устав ООН и отказаться от планов применения силы против Ирана, чтобы избежать катастрофы в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности по Ирану.

"Любая военная авантюра лишь подтолкнет регион к непредсказуемой пропасти. Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать цели и принципы Устава ООН, отказаться от своей навязчивой идеи применения силы и призываем все стороны проявлять сдержанность", - заявил китайский дипломат.

Он подчеркнул необходимость совместной работы всех участников для поддержания международного мира и безопасности.

Ранее Иран потребовал реакции ООН на события внутри страны.