Иран требует реакции ООН на события внутри страны

Иран призвал Организацию Объединенных Наций осудить преступления, совершенные протестующими против сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей в стране, к которым, по утверждению Тегерана, причастны власти США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Ирана, об этом заявил глава ведомства Аббас Арагчи в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Нападения на силовиков и гражданских лиц, убийства, атаки на больницы и медицинские учреждения, а также поджоги автомобилей экстренных служб и разрушение религиозных и культурных объектов носят террористический характер. Тегеран требует от ООН дать этим действиям четкую оценку", - сказал он.

Арагчи также заявил, что США и Израиль, по мнению иранской стороны, несут ответственность за произошедшее и являются соучастниками "агрессии против Ирана". Он добавил, что, по его словам, эти действия не могут быть оправданы обсуждениями на площадке Совета Безопасности ООН.

Напомним, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкого падения курса национальной валюты.