Этим работникам станет доступно оформление срочного трудового договора

В Азербайджане в ряде случаев будет допускаться заключение срочного трудового договора с обучающимися и иностранными гражданами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, срочные трудовые договоры могут заключаться со студентами, которые проходят производственную практику или обучение.

Кроме того, заключение срочных трудовых договоров будет допущено в случаях привлечения к оплачиваемой работе на территории Азербайджана иностранных граждан и лиц без гражданства на основании разрешения на работу.