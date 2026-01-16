https://news.day.az/society/1809903.html Этим работникам станет доступно оформление срочного трудового договора В Азербайджане в ряде случаев будет допускаться заключение срочного трудового договора с обучающимися и иностранными гражданами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Этим работникам станет доступно оформление срочного трудового договора
В Азербайджане в ряде случаев будет допускаться заключение срочного трудового договора с обучающимися и иностранными гражданами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, срочные трудовые договоры могут заключаться со студентами, которые проходят производственную практику или обучение.
Кроме того, заключение срочных трудовых договоров будет допущено в случаях привлечения к оплачиваемой работе на территории Азербайджана иностранных граждан и лиц без гражданства на основании разрешения на работу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре