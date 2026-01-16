Назначен новый председатель Правления ASCO

Афган Сулейман оглу Джалилов назначен председателем Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.