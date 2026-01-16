https://news.day.az/officialchronicle/1809875.html Назначен новый председатель Правления ASCO - РАСПОРЯЖЕНИЕ Афган Сулейман оглу Джалилов назначен председателем Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Назначен новый председатель Правления ASCO - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Афган Сулейман оглу Джалилов назначен председателем Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре