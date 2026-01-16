Состоится пробный экзамен для поступающих в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 18 января 2026 года проведет электронный пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной ГЭЦ.

Отмечается, что экзамен будет организован в городе Баку - в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ, а также в административных зданиях региональных подразделений Центра, расположенных в городах Гянджа, Шеки, Шамкир, Ширван, Барда, Лянкяран и Хачмаз. В Нахчыване экзамен состоится в средней школе № 4. Регистрация для участия в экзамене проводилась онлайн, всего зарегистрировались 493 человека.

Экзамен во всех зданиях начнется одновременно - в 11:00. Участникам напоминают, что вход в экзаменационные здания будет завершен в 10:45. На выполнение тестовых заданий отводится 3 часа, на написание эссе по иностранному языку - 30 минут.

При явке на экзамен бакалавры обязаны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, а также "Пропуск на экзамен". В случае отсутствия одного из указанных документов либо несоответствия данных участник к экзамену не допускается.

После окончания отведенного времени или досрочного завершения экзамена участники смогут ознакомиться с результатами (за исключением оценок за эссе).