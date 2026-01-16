В сеть утекли данные о новой игровой консоли Nintendo

В сети появились слухи о возможном расширении линейки игровых устройств Nintendo. Поводом для обсуждений стала находка пользователей на портале Nintendo Account, где был обнаружен неизвестный ранее модельный идентификатор с обозначением OSM.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Nintendo Everything (NE).

Официального подтверждения существования нового устройства пока нет, однако поклонники компании обратили внимание, что ранее кодовым названием Nintendo Switch 2, по неофициальной информации, было слово Ounce. На этом фоне в сообществе возникло предположение, что аббревиатура OSM может расшифровываться как Ounce Small Model, что указывает на потенциальное появление компактной версии консоли - например, Switch 2 Lite.

Информацию о находке первым распространил пользователь социальной сети Bluesky под ником dootsky.re. Он сообщил, что на портале Nintendo Account для каждого устройства предусмотрены отдельные изображения, и при попытке использовать код OSM система отображает изображение Nintendo Switch 2. Кроме того, в скриптах сайта OSM упоминается как продуктовый код.

Пользователи также отметили, что при вводе несуществующих кодов сайт выдает сообщение об ошибке, тогда как в случае с OSM этого не происходит. При этом речь не идет о девкитах для разработчиков Nintendo Switch 2, поскольку для них используется отдельный продуктовый код BEE. Обнаруженные данные усилили ожидания, что в ближайшее время на сайте Nintendo может появиться информация о новой версии консоли.