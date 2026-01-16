Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище

12:43

16 января Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась церемония прощания с Национальным героем Азербайджана. В церемонии приняли участие представители государственных структур и общественности.

Затем тело Шахина Тагиева было предано земле под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики и оружейного залпа.

В память о Национальном герое Азербайджана были прочитаны молитвы, на его могилу возложены цветы и венок.

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. В молодые годы работал в России и Азербайджане в энергетической сфере и торговле, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году был добровольцем в Карабахской войне, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона "Гуртулуш", созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта на агдеринском направлении, а также в боях на тертерском, сейсуланском, ярымджанском и левонархском направлениях. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Государственный комитет по работе с диаспорой глубоко опечален смертью Шахина Тагиева, выражает искренние соболезнования семье и близким Национального героя, а также всему диаспорскому сообществу.

12:02

16 января на Военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с Национальным героем Азербайджана Шахином Тагиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии принимают участие представители государственных структур и общественности.

Тело Шахина Тагиева было доставлено на Родину в ночь на 15 января при поддержке и организационном содействии Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.