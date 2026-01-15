Первые зимние игры роботов прошли в Китае

В Китае состоялись первые в истории зимние игры роботов, объединившие разработки в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

25 команд участвовали в скоростном спуске на лыжах, санях и метании снежков.

Во время проведения игр температура в провинции Цзилинь опускалась до - 20℃.