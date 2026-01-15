https://news.day.az/hitech/1809687.html

Первые зимние игры роботов прошли в Китае - ВИДЕО

В Китае состоялись первые в истории зимние игры роботов, объединившие разработки в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 25 команд участвовали в скоростном спуске на лыжах, санях и метании снежков. Во время проведения игр температура в провинции Цзилинь опускалась до - 20℃.