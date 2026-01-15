Как счетчики могут влиять на показатели газа?

Замена smart-счетчиков на механические, проводимая Производственным объединением "Azəriqaz", стала предметом активных общественных обсуждений. Этот шаг объясняется технической необходимостью. Однако, в сети распространяются слухи о том, что сотрудники ведомства меняют счетчики без уведомления и согласия владельцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, "Azəriqaz" вправе заменить счетчик исключительно по техническим или соображениям безопасности. При этом процедура должна быть оформлена официальным актом, а подпись абонента является обязательной частью процесса.

Граждане утверждают, что после установки механических счетчиков объем потребления газа заметно вырос по сравнению с предыдущими периодами.

Связано ли это с реальным увеличением потребления или с различиями в принципах работы измерительных устройств?

Ряд специалистов отмечает, что в зимний период при холодной погоде плотность газа увеличивается. Smart-счетчики учитывают этот фактор и корректируют показатели, тогда как механические фиксируют объем без коррекции, что может приводить к расхождениям в пределах 5-10 процентов, а иногда и больше.

В то же время проблема не ограничивается техническими деталями - речь идет о прозрачности, доверии абонентов и справедливости расчетов за потребленный газ.

Бывший начальник управления ПО "Azəriqaz" Нусрат Гасымов в комментарии заявил, что не согласен с подобными утверждениями:

"Это рассуждения неграмотных людей. Счетчик может показывать завышенные данные только в случае неисправности или вмешательства. Преимущество механического счетчика в том, что при исчерпании лимита он не перекрывает подачу газа мгновенно - дает возможность продолжать пользоваться. В smart-счетчике же подача газа прекращается сразу после окончания средств, появляется код, и для восстановления нужно звонить в "Azəriqaz". Это создает дополнительные проблемы. Поэтому беспокойство населения необоснованно".

Что касается установки счетчиков без уведомления, эксперт отметил, что "Azəriqaz" связывает это с процессом модернизации, однако, по его словам, для граждан это не несет никакой выгоды:

"Согласно нормативам, счетчики должны заменяться раз в 15 лет, а их состояние проверяться каждые 5 лет. Замена должна осуществляться на добровольной основе, а абонент обязан быть заранее уведомлен. Во время проверки присутствие гражданина обязательно. При выявлении любого дефекта на месте должен составляться акт".

Нусрат Гасымов подчеркнул, что в противном случае у граждан есть право на подачу жалобы:

"Сотрудники "Azəriqaz" могут вызвать гражданина и заявить, что счетчик неисправлен или завышал показания, требуя оплатить определенную сумму. Поэтому при демонтаже или проверке счетчика абонент должен присутствовать, чтобы исключить постороннее вмешательство. Бывают случаи, когда вмешательство происходит уже в лаборатории, а ответственность перекладывается на гражданина. Подобные спорные ситуации возникают довольно часто".