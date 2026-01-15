https://news.day.az/sport/1809668.html Футболист "Реала" подвергся расистским оскорблениям Бразильский футболист испанского "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании с "Альбасете". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета AS. Встреча завершилась победой "Альбасете" со счетом 3:2. После финального свистка один из болельщиков бросил банан в сторону Винисиуса.
Бразильский футболист испанского "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании с "Альбасете".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета AS.
Встреча завершилась победой "Альбасете" со счетом 3:2.
После финального свистка один из болельщиков бросил банан в сторону Винисиуса. Отмечается, что инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В "Альбасете" отметили, что уже разыскивают болельщика, совершившего нарушение.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.
