Футболист "Реала" подвергся расистским оскорблениям

Бразильский футболист испанского "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании с "Альбасете".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета AS.

Встреча завершилась победой "Альбасете" со счетом 3:2.

После финального свистка один из болельщиков бросил банан в сторону Винисиуса. Отмечается, что инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В "Альбасете" отметили, что уже разыскивают болельщика, совершившего нарушение.

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.