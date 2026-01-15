Израиль попросил США отложить планы атаки на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким заявлением выступили источники газеты The New York Times (NYT).

По ее информации, Нетаньяху провел разговор с американским президентом 14 января.

Как предполагает газета, утверждение Трампа о получении от "очень важных источников" информации о снижении напряженности в Иране, сделанное в тот же день, свидетельствовало о том, что он отказывается от потенциальной атаки на республику.

Ранее в Белом доме заявили, что США рассматривают "все варианты" в отношении ситуации в Иране.

Напомним, что в конце 2025 года в Тегеране начались акции протеста из-за сильного падения курса иранского риала.