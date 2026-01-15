https://news.day.az/world/1809634.html В Европарламенте призвали развернуть политику в правую сторону Центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность в Европе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет Politico.
В Европарламенте призвали развернуть политику в правую сторону
Центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность в Европе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет Politico.
Вебер выразил уверенность, что результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых партий, "должны быть отражены и воплощены".
Он уверен, что таким образом в европейской политике удастся остановить популизм и антивоенные настроения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре