Названа дата следующего раунда переговоров между США и Украиной

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и США состоится 17 января в Майами.

Как спередает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По словам посла, Украина продолжает активные консультации с США по вопросам будущей архитектуры безопасности страны и долгосрочного экономического развития.

Отмечается, что в переговорах примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, а также глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.