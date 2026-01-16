https://news.day.az/world/1809949.html Названа дата следующего раунда переговоров между США и Украиной Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и США состоится 17 января в Майами. Как спередает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Названа дата следующего раунда переговоров между США и Украиной
Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и США состоится 17 января в Майами.
Как спередает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в США Ольга Стефанишина.
По словам посла, Украина продолжает активные консультации с США по вопросам будущей архитектуры безопасности страны и долгосрочного экономического развития.
Отмечается, что в переговорах примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, а также глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
